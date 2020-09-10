Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало анкету народного депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача, который попал под американские санкции.

В анкете приведены общие личные данные парламентария: имя, отчество, фамилия, дата и место рождения, пол, гражданство, серия и номер паспортов.

При этом на сайте не указана причина, по которой Деркач подпал под санкции.

Профайл Деркача

Ранее "Страна" писала, что с Деркачем ограничения коснулись еще и трех граждан Российской Федерации. Их всех подозревают в причастности к киберпреступлениям и попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.

Мы также сообщали, что в августе американские спецслужбы назвали обнародование депутатом записей разговоров Порошенко и Байдена вмешательством России в выборы президента США.