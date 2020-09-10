После введения санкций американцы опубликовали профайл украинского депутата Деркача
Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США опубликовало анкету народного депутата Верховной Рады Украины Андрея Деркача, который попал под американские санкции.
В анкете приведены общие личные данные парламентария: имя, отчество, фамилия, дата и место рождения, пол, гражданство, серия и номер паспортов.
При этом на сайте не указана причина, по которой Деркач подпал под санкции.
Профайл Деркача
Ранее "Страна" писала, что с Деркачем ограничения коснулись еще и трех граждан Российской Федерации. Их всех подозревают в причастности к киберпреступлениям и попытках повлиять на президентские выборы в США в 2020 году.
Мы также сообщали, что в августе американские спецслужбы назвали обнародование депутатом записей разговоров Порошенко и Байдена вмешательством России в выборы президента США.