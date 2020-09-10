Сегодня в 19:00 стартовали сразу два митинга возле резиденции президента Украины Владимира Зеленского в Конча-Заспе. Участники протестных акций выступают против совместного патрулирования украинских позиций под Шумами с представителями "ДНР".

Об этом в четверг, 10 сентября, передает корреспондент "Страны" с места событий.

Сообщается, что акции организовали организация "Движение сопротивление капитуляции", партии "Демократическая сокира" и "Свобода", а также ультраправое объединение "Национальный корпус".

Сбор митингующих начался в 19:00 на парковке ТЦ "Магеллан" далее демонстранты направятся колонной к дому, где проживает Зеленский. Там и пройдет основная часть акции. На данный момент на месте сбора находятся несколько десятков активистов, среди которых художник Сергей Поярков, а также Сергей Тамарин, руководитель Киевской ячейки "Нацкорпуса".

Напомним, вчера, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

После чего меньше, чем за час до начала ее отменили. Глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Леонид Кравчук заявил что ее перенесли из-за позиции представителей самопровозглашенной "ДНР".

В Офисе президента заявили, что отмена сегодняшней инспекции связана с желанием представителей ОРДЛО проводить ее не в Шумах, а других населенных пунктах.

После срыва инспекции сепаратисты открыли огонь по украинским позициям в Шумах.