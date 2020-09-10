Следом России создает отдел по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Председателем Следственного комитета принято решение о создании в структуре управления по расследованию прошлых лет отделения по расследованию преступлений, связанных с реабилитацией нацизма и фальсификацией истории Отечества", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подразделение будет устанавливать виновных в преступлениях Второй мировой войны, а также предотвращать искажение истории.

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