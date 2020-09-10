Народный депутат партии "Слуга народа" Евгений Шевченко внес в Верховную Раду проект закона об обязательной вакцинации и запрете допуска на работу и учебу непривитых людей.

Как указано на сайте парламента, документ под №4058 был получен Радой 7 сентярбя.

Согласно пояснительной записке, законопроект разработан с целью создания системы общественного здравоохранения, направленной на укрепление здоровья населения, предотвращения болезней и увеличение продолжительности жизни. Достичь названной цели авторы предлагают путем формирования сети центров контроля и профилактики болезней.

Один из ключевых пунктов документа - норма об отстранении от работы и учебы лиц, которые:

являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний;

больны опасными для окружающих инфекционными болезнями;

были в контакте с такими больными (в этом случае предполагается выплата соцстраховки);

уклоняются от обязательного медицинского осмотра или прививки против инфекций, перечень которых устанавливается центральным органом исполнительной власти.

Авторы предлагают отстранять от работы и учебы по представлению должностных лиц учреждений по контролю и профилактике болезней центрального органа исполнительной власти.

Также в документе говорится, что обязательным профилактическим прививкам должны подлежать отдельные категории работников. А в случае необоснованного отказа от прививки по представлению главного эпидемиолога соответствующей административно-территориальной единицы их не будут допускать к работе.

Кроме того, в проекте оговорено, что разрешение посещать школу или садик будут предоставлять только по выводу педиатра, с которым подписана декларация.

Участниками рабочей группы, создававшей законопроект, были кроме прочих заведующая кафедрой инфекционных болезней Национального медицинского университета имени А.А. Богомольца Ольга Голубовская и помощник-консультант народного депутата Анжелики Лабунской, врач-эпидемиолог, инфекционист Алексей Галимский.

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