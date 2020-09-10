Президент Украины Владимир Зеленский освободил от должности посла Украины в Корее и назначил новых глав дипмиссий в Израиле и Казахстане.

Соответствующие указы глава государства подписал в четверг, 10 сентября.

Так, указом №383/2020 Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Республике Корея Александра Горина.

Он был назначен на эту должность экс-президентом Украины Петром Порошенко 6 июня 2017 года.

Кроме того, действующий глава государства уволил Геннадия Надоленко с поста посла Украины в Израиле и назначил вместо него Евгения Корнийчука. Также Зеленский назначил Петра Врублевского послом Украины в Казахстане.

Напомним, недавно Зеленский уволил с должности посла Украины в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии и постоянного представителя Украины при Международной морской организации (ИМО) Наталью Галибаренко. Вместо нее назначен бывший глава МИД и экс-вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Вадим Пристайко.

Ранее мы писали, что глава государства назначил посла Украины в США Владимира Ельченко Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Антигуа и Барбуда и Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в Ямайке по совместительству.