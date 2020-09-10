Власти США ввели новые санкции из-за вмешательства в американские президентские выборы. Ограничения касаются трех граждан Российской Федерации и одного украинца - народного депутата.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство финансов США.

Под санкции подпали люди, которых в США подозревают в причастности к киберпреступлениям. Это гражданин Украины Андрей Леонидович Деркач, а также россияне Антон Николаевич Андреев, Дарья Дмитриевна Асланова и Артем Михайлович Лифшиц. Все три россиянина являются жителями Санкт-Петербурга. А народный депутат Верховной Рады III-IX созывов Деркач известен тем, что обнародовал записи телефонных разговоров Петра Порошенко и Джо Байдена.

Как писала "Страна", Деркач также раскрыл систему влияния Демократической партии США в Украине.

Что касается антироссийских санкций, то они вводятся и обновляются американцами очень часто. Например, в августе появились санкции против российских НИИ, в том числе причастного к созданию вакцины от коронавируса.