Больше половины стран мира (53%) смягчили ограничения на поездки, введенные для предотвращения распространения коронавируса. В то же время границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему полностью закрыты для путешественников, из них 27 направлений закрыты на срок не менее 30 недель.

Об этом сообщает в четверг Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

"В общей сложности 115 стран мира ослабили ограничения на поездки, это на 28 направлений больше, чем 19 июля. При этом два государства сняли все ограничения на путешествия, а остальные сохранили часть ограничительных мер. Направления, в которых были отменены ограничения, как правило, имеют высокий или очень высокий уровень санитарно-гигиенической инфраструктуры, а также сравнительно низкие показатели заражения Covid-19", - сообщает организация.

79% государств с развитой экономикой постепенно снимают ограничения на путешествия, среди развивающихся стран таких только 47%. В то же время, 64% туристических направлений, где еще действуют ограничения на поездки, довольно сильно зависят от воздушного авиасообщения: 70% иностранных туристов прибывают туда на самолетах.

"В то же время многие страны мира крайне осторожны в отношении ослабления ограничений, а границы 93 стран (43% от общего числа) по-прежнему полностью закрыты для путешественников, из них 27 направлений закрыты на срок не менее 30 недель", - сообщает организация.

По словам генсекретаря UNWTO Зураба Пололикашвили, скоординированная работа между властями разных государств говорит о том, что туризм медленно, но неуклонно перезапускается во многих странах мира. "Снятие ограничений на поездки также открывает двери для восстановления социальных и экономических связей в туризме. Мы обеспокоены тем, что некоторые страны не сделали никаких шагов на пути к снятию ограничений, особенно те, чья экономика очень сильно зависит от туризма", - сказал он.

Как сообщала "Страна", в начале недели Украина заняла 15 место по суточной заболеваемости коронавирусом в мире. За одни сутки 10 сентября коронавирус подтвердился еще у 2 582 человек.

Несмотря на ужасающую статистику заболевания, в стране продают справки об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус ради выезда за границу.