Украинская столица Киев оказалась в оранжевой зоне адаптивного карантина из-за коронавируса, введенного до конца октября в Украине. Новое эпидемиологическое зонирование в Украине заработает с 14 сентября 2020 года.

Таково решение государственной комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) приняла на заседании в четверг, передает министр Кабмина Олег Немчинов.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 14 сентября (в понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев попал в оранжевую зону", - написал чиновник в Facebook.

Так, в "красную зону" будут отнесены:

город Чоп Закарпатской области; Ивано-Франковск, Коломыя, Калуш, Косовский и Тысменицкий районы Ивано-Франковской области;

Самборский и Пустомытовский районы Львовской области;

города Беляевка, Измаил и Болградский район Одесской области;

город Дубно Ровенской области;

города Тернополь , Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области;

, Бережаны и Чертков, Бережанский, Бучачский, Гусятинский, Залищицкий, Збаражский, Монастырисский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области;

город Славута и Волочисский район Хмельницкой области;

город Канев Черкасской области;

город Черновцы , Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области;

, Герцаевский, Кельменецкий, Кицманский, Новоселицкий и Сторожинецкий районы Черновицкой области; город Нежин, Бобровицкий и Носовский районы Черниговской области.

В "оранжевую зону" попадут:

город Винница , Казатин и Винницкий район Винницкой области;

, Казатин и Винницкий район Винницкой области; Киверцевский, Луцкий и Маневицкий районы Волынской области;

города Бердичев и Коростень, Бердичевский, Житомирский, Коростенский, Лугинский, Овручский и Попельнянском районы Житомирской области;

города Ужгород и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области;

и Мукачево, Мукачевский, Раховский, Тячевский и Ужгородский районы Закарпатской области; город Бурштын, Богородчанский, Городенковский, Кольский, Коломыйский, Рогатинский и Рожнятовский районы Ивано-Франковской области;

города Ирпень и Фастов, Киево-Святошинский и Яготинский районы Киевской области;

города Львов и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области;

и Дрогобыч, Бродовский, Городокский, Жовковский, Николаевский и Радеховский районы Львовской области; город Вознесенск Николаевской области;

город Черноморск, Березовский, Беляевский, Ивановский, Измаильский, Овидиопольский и Тарутинский районы Одесской области;

города Вараш и Острог, Здолбуновский, Костопольский и Ровенский районы Ровенской области;

город Сумы Сумской области;

Сумской области; город Кременец, Борщевский, Зборовский, Козовский, Кременецкий, Лановецкий, Подволочиский, Подгаецкий и Шумский районы Тернопольской области;

города Харьков , Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области;

, Люботин, Первомайский и Харьковский район Харьковской области; город Хмельницкий, Каменец-Подольский и Нетешин, Каменец-Подольский, Новоушицкий, Теофипольский и Ярмолинский районы Хмельницкой области;

город Смела, Корсунь-Шевченковский и Смоленской районы Черкасской области;

город Новоднестровск, Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Путильский, Сокирянский и Хотинский районы Черновицкой области;

Борознянський, Куликовский и Нежинский районы Черниговской области;

город Киев.

К "желтой зоне" отнесены:

города Могилев-Подольский и Хмельник, Жмеринский, Калиновский, Козятинский, Немировский, Песчанский, Тивровский и Томашпольский районы Винницкой области;

города Луцк , Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области;

, Владимир-Волынский и Нововолынск, Владимир-Волынский, Гороховский, Иванчивський, Любашевский, Шацкий, Луцкий, Старовиживский, Терейской и Шацкий районы Волынской области; города Житомир и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области;

и Малин, Коростышевский, Любарский, Пулинского, Романовский, Хорошевский и Чудновский районы Житомирской области; города Берегово и Хуст, Великоберезнянский, Виноградовский, Воловецкий, Иршавский, Мижгирський, Переченський, Свалявский и Хустский районы Закарпатской области;

город Яремча, Галицкий, Долинский, Надвирнянский, Снятиський и Тлумацкий районы Ивано-Франковской области;

города Березань, Борисполь, Бровары, Буча, Васильков, Обухов, Переяслав и Ржищев, Барышевский, Белоцерковский, Бориспольский, Броварской, Васильковский, Вышгородский, Иванковский, Макаровский, Обуховский, Переяслав-Хмельницкий, Таращанский и Фастовский районы Киевской области;

города Борислав, Моршин, Самбор и Стрый, Жовковский, Дрогобычский, Жидачевский, Золочевский, Каменка-Бугский, Самборский, Сколевский, Сокальский и Яворивский районы Львовской области;

города Николаев и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области;

и Южноукраинск, Баштанский, Витовский, Вознесенский, Кривоозерский и Очаковский районы Николаевской области; города Одесса , Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области;

, Белгород-Днестровский, Теплодар и Южный, Арцизский, Белгород-Днестровский, Кодымский, Лиманский, Подольский, Раздельнянский и Сиротский районы Одесской области; город Ровно , Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области;

, Березновский, Владимирецкий, Гощанский, Демидовский, Дубенский, Заречненский, Корецкий, Млыновский, Острожский, Радивиловский и Рокитновский районы Ровенской области; города Конотоп, Лебедин и Ромны, Белопольский, Кролевецкий, Недрыгайловский, Середина-Буцкий, Сумской и Тростянецкий районы Сумской области;

города Купянск, Лозовая и Чугуев, Балаклейский, Барвенковский, Богодуховский, Валковский, Дергачевский, Змиевской, Золочевский, Изюмский, Коломакский, Краснокуцький, Нововодолажский, Первомайский, Чугуевский и Шевченковский районы Харьковской области;

города Староконстантинов и Шепетовка, Белогорский, Виньковецкий, Городокский, Деражнянский, Дунаевецкий, Изяславский, Каменец-Подольский, Летичевский, Полонский, Славутский, Старосинявский, Хмельницкий, Чемеровецкий и Шепетовский районы Хмельницкой области;

города Черкассы , Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области;

, Ватутино и Умань, Драбовский, Жашковский, Золотоношский, Каменский, Катеринопольский, Лисянский, Маньковский, Уманский и Черкасский районы Черкасской области; города Чернигов и Прилуки, Варвинский, Городнянский, Ичнянский, Козелецкий, Прилуцкий, Сновский, Сребнянский, Талалаевский и Черниговский районах Черниговской области.

Остальные районы, города и населенные пункты Украины отнесены к "зеленой зоне".

Также напомним ограничения, которые соответствуют каждой из карантинных зон в Украине.

"Зеленая зона". Согласно ее правилам, предусматривается обязательное пребывание в общественных зданиях в масках или респираторах; кинотеатры должны работать заполненностью не более 50%; перевозка пассажиров осуществляется только в пределах сидячих мест в транспорте. Также в этой карантинной зоне не могут работать ночные клубы.

"Желтая зона". Кроме ограничений зеленой зоны, предусматривает: запрет посещения учреждений социальной защиты, в которых находятся пожилые люди, кроме тех, которые предоставляют услуги кризисно.

"Оранжевая зона". Кроме ограничений "желтой зоны", предусматривает запрет на: деятельность средств размещения (хостелы, туристические базы и т.д.), кроме гостиниц; деятельность развлекательных заведений, ресторанов в ночное время; плановые госпитализации в больницах; работу спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры; прием новых смен в детские лагеря; проведение массовых мероприятий с аудиторией больше 1 человека на 20 квадратных метров и более 100 человек.

"Красная зона". Кроме ограничений "оранжевой зоны" предусматривает запрет на работу общественного транспорта, посещение учебных заведений, а также деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

Напомним, вчера городской совет Черновцов, вслед за Тернополем и другими городами западной Украины, принял решение подать в суд на Кабинет министров за их решение отнести областной центр к "красной зоне" коронавирусного карантина.

Ранее мы писали, что в Украине, по состоянию на утро четверга, 10 сентября, зафиксировано 2 582 новых случая болезни Covid-19. Общее число больных с начала эпидемии выросло до 145 612.