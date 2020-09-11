Президент США Дональд Трамп заверил, что лидер Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын вопреки слухам о его болезни и даже смерти чувствует себя хорошо.

Об этом глава Белого дома написал в четверг в своем микроблоге Twitter.

"Ким Чен Ын в хорошем здравии. Никогда не стоит его недооценивать", - заявил Трамп.

Слова Трампа появились на фоне многочисленных сообщений СМИ и слухов о тяжелой болезни Ким Чен Ына.

Так, весной корейский лидер пропал из поля зрения. В результате пошли разговоры о том, что он умер - дескать, ему стало плохо с сердцем. Однако в мае северокорейская пресса опубликовала кадры с живым и на вид здоровым Ыном.

А в августе помощник экс-президента Южной Кореи заявил, что северокорейский лидер Ким Чен Ын впал в кому, а страной руководит его сестра Ким Е Чен.