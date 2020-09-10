В четверг на межбанке Украины курс доллара приблизился к 28 гривням
В четверг, 10 сентября, курс гривни на межбанковском валютном рынке снизился до 27,86 грн/$1 с 27,84 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,85-27,87 грн/$1. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на дилеров коммерческих банков.
По их данным, котировки нацвалюты на закрытии торгов составили 27,85-27,87 грн/$1.
Согласно данным Нацбанка Украины (НБУ), справочный курс гривни на межбанке в четверг снизился до 27,83 грн/$1 с 27,82 грн/$1 в среду. Регулятор также ослабил курс нацвалюты на 11 сентября – до 27,8346 грн/$1 с 27,8296 грн/$1 накануне.
Национальный банк Украины установил официальные курсы гривни по отношению к иностранным валютам на 11 сентября 2020 года.
- AUD 1 австралийский доллар - 20.2566
- BYN 1 белорусский рубль - 16.845
- EUR 1 ЕВРО - 32.9687
- PLN 1 польский злотый - 7.4058
- CAD 1 канадский доллар - 21.159
- ILS 1 новый израильский шекель - 8.1536
- RUB 10 российских рублей - 3.7066
- HUF 100 венгерских форинтов - 9.2149
- GBP 1 фунт стерлингов - 35.9818
- CZK 1 чешская крона - 1.2403
- CHF 1 швейцарский франк - 30.6312
- CNY 1 китайский юань женьминьби - 4.0708
Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 8 сентября составил 378.2 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $317.8 млн.
Ранее "Страна" писала о том, что банки не хотят одалживать правительству деньги и повышают курс доллара.
Также мы сообщали, что Нацбанк готов печатать больше гривни, чтобы не дать упасть курсу доллара.