В Киевской области полицейские задержали 43-летнего уроженца Грузии по прозвищу "Мамука", который в 2013 году в Турции получил статус "вора в законе".

Об этом в четверг, 10 сентября, информирует пресс-служба полиции региона.

Сообщается, что спецоперация по задержанию преступника прошла 9 сентября в одном из населенных пунктов Киевской области. По данным полицейских, "вор в законе" попал в Украину незаконно.

"По информации правоохранителей, "авторитет" приехал в Украину для распространения преступного влияния в криминальной среде. Свой статус он получил в 2013 году в Стамбуле. Кроме того, имеет родственные связи с "вором в законе" Тариэлом Ониани. Чтобы помешать преступным намерениям 43-летнего уроженца Грузии, полицейские провели мероприятия для его задержания", - говорится в сообщении.

Сотрудники Госмиграционной службы составили протокол в отношении преступника по ст. 203 (нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

"Сейчас нарушитель помещен в пункт временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства для дальнейшего его выдворения за пределы Украины", - добавили в полиции.

Видео: YouTube/ Нацполиция

Напомним, недавно полиция выдворила из Украины "вора в законе" Тенгиза Чарая, известного как "Тенго Гальский" и "Тенго Питерский". Ему запретили на 23 года въезжать на территорию Украины.

Ранее мы писали, что в июне Верховная Рада приняла законопроект об уголовной ответственности для воров в законе.