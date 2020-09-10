Госэкоинспекция оценила убытки из-за загрязнения воды на месте аварии танкера Delfi близ Одессы на сумму $16,3 тысячи.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный на своей странице в Facebook.

"Подъем танкера Delfi наконец состоялся! Судно окончательно транспортировали с места аварии - из акватории пляжа "Дельфин" возле Одессы. По результатам лабораторных исследований, проведенных специалистами ГЭИ в Одесской области, выявлено превышение нормативных значений ПДК по содержанию в воде нефтепродуктов. Их показатель 10 сентября составляет 0,09 мг/дм3", - написал она на странице в соцсети.

Он отметил, что в результате проведения специалистами анализов после транспортировки танкера Delfi из акватории одесского пляжа было обнаружено превышение содержания в воде нефтепродуктов, общая сумма убытков вследствие загрязнения моря составляет $16,3 тыс.

"Эта сумма окончательная. Претензия судовладельцу на добровольное возмещение убытков уже направлена. Также с целью недопущения возникновения нарушений в сфере природоохранного законодательства и избежания загрязнения акватории Черного моря ГЭИ в Одесской области направлено письмо в ГП "АМПУ" с требованием немедленно информировать Госэкоинспекцию в случае обнаружения утечек с судна и загрязнения акватории, где оно будет находиться после транспортировки", - подчеркнул Малеваный.

Также, по его словам, небольшая сумма ущерба от разлива нефтепродуктов в море объясняется несовершенством украинского законодательства.

"Хотя нефтепродукты несут гораздо больший вред экосистеме, чем масло. Госэкоинспекция не может идти наперекор законодательно установленным методикам и вычислять убытки по-своему. Однако мы можем инициировать изменения. Мы уже разрабатываем проекты законодательных изменений, чтобы сумма убытков за такие вопиющие нарушения, как разлив нефтепродуктов в акватории моря, составила действительно значительную сумму", - написал он.

Как сообщала "Страна", танкер Delfi потерпел бедствие у Одессы в ноябре 2019 года – судно сорвало с якоря и унесло в море. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа "Дельфин".

Танкер пытались поднять несколько раз, но попытки не были успешными. Третья попытка поднять танкер Delfi завершилась тем, что судно удалось поставить на киль.