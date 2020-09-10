Национальный банк Украины сохранил инфляционную цель на уровне 5%, а также планирует придерживаться курса на валютную либерализацию и режима плавающего курсообразования. Такие параметры заложены в утвержденные Основные принципы денежно-кредитной политики на 2021 год. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко, передает "Интерфакс-Украина".

"Основные принципы на 2020 год предусматривают продолжение политики инфляционного таргетирования. Наша среднесрочная цель по инфляции остается неизменной - 5%. Также мы не отказываемся от режима гибкого курсообразования, сохраняем курс на валютную либерализацию и избегаем любых форм фискального доминирования", – сказал Шевченко.

"Конечно, мы все хотим низкую инфляцию. Мы говорим, что в перспективе таргет на уровне 5% может быть пересмотрен в сторону уменьшения", – отметил глава Совета Нацбанка Богдан Данилишин.

Он добавил: если в последующих годы возникнут условия для снижения инфляции, Совет НБУ вместе с правлением, используя существующий инструментарий и свою информационную базу, "сделают все, чтобы обеспечить низкую инфляцию, поскольку никто из нас не хочет высокой инфляции".

По словам Данилишина, несмотря на низкий уровень инфляции, Нацбанк будет уделять внимание проинфляционным рискам.

"Основным риском является прекращение сотрудничества с МВФ, однако мы полагаем, что это маловероятный сценарий, а также сворачивание структурных реформ и более длительный срок пандемии коронавируса с сохранением ограничительных мероприятий на более долгий период", - пояснил глава Совета НБУ.

Данилишин также отметил риск снижения урожая вследствие негативных погодных условий и эскалацию военного конфликта на востоке страны.

Ранее "Страна" писала о том, что новым замглавы НБУ назначен руководитель направления юркоординации "Приватбанка".

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