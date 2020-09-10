Представитель МВФ Джерри Райс напомнил о независимости НАБУ как условии сотрудничества Украины с Фондом. Также он не смог назвать даты миссии по пересмотру текущей программы stand by и отказался комментировать решение Конституционного суда о неконституционности назначения директора НАБУ.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом Райс сказал на брифинге в четверг.

Независимость антикоррупционных структур в МВФ считают фундаментом реформ в Украине.

"Поддержание независимости, целостности НАБУ, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Высшего антикоррупцитонного суда - ключ к структурным реформам и переходу к более сильному и справедливому росту, предварительное условие текущей программы поддержки МВФ", – сказал Райс.

По его словам, дискуссии по поводу текущей программы stand by продолжаются.

"Я не могу дать даты миссии по первому (ее - Ред.) пересмотру", – сказал он.

Как сообщала "Страна", 9 июня МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

Мы также писали о прогнозе международного рейтингового агентства Fitch, согласно которому Украина получит новый транш от МВФ в размере 0,7 млрд долларов до конца года.