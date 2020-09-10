Канцлер Германии Ангела Меркель заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что Киев может рассчитывать на поддержку ФРГ и Франции в вопросе мирного урегулирования военного конфликта на Донбассе.

Об этом в четверг, 10 сентября, информирует Офис президента по итогам разговора лидеров двух стран.

Так, во время переговоров Зеленский поблагодарил Меркель за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

"Спасибо за вашу оценку наших усилий на пути к прекращению огня на Донбассе и к мирному урегулированию. Достижение мира остается ключевым приоритетом для меня и для всех украинцев", - сказал президент Украины.

В свою очередь канцлер Германии заверила, что ФРГ будет продолжать прилагать все необходимые усилия для достижения прогресса в мирном процессе. Также она подчеркнула важность выполнения Парижских договоренностей, достигнутых на переговорах стран "Нормандской четверки" в декабре прошлого года, прежде всего, соблюдения сторонами режима прекращения огня.

Зеленский и Меркель также отметили важность дальнейшей координации шагов по мирному урегулированию на Донбассе, а также выразили надежду, что встреча советников лидеров стран Нормандского формата 11 сентября принесет четкие решения и результаты, и вскоре после этого состоится встреча лидеров "Нормандской четверки".

"Меркель подчеркнула, что Украина может рассчитывать на поддержку Германии и Франции на пути к решению вопроса войны на Донбассе", - отметили в ОП.

Напомним, ранее Зеленский выразил надежду, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" принесет четкие решения и результаты касательно мирного урегулирования ситуации на Донбассе.

Также мы писали 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

Однако меньше, чем за час до начала ее отменили. В Офисе президента заявили, что отмена сегодняшней инспекции связана с желанием представителей ОРДЛО проводить ее не в Шумах, а других населенных пунктах.