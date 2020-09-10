В Международном благотворительном фонде Рабби Нахмана из Бреслава прокомментировали разгром, который накануне подростки-хасиды устроили в Умани рядом с могилой своего духовного лидера.

Как сообщили "Стране" в Фонде, они осуждают действия паломников, которые разрушили ограждения возле могилы Рабби Нахмана. Позже стало известно, что виновных депортируют.

"Осознавая сложность создавшейся ситуации из-за ограничений, вызванных мировой пандемией, Международный Благотворительный Фонд имени Раби Нахмана из Браслав делает все возможное для надлежащей подготовки к приему паломников в сентябре 2020 для празднования Рош Ха-шана.

При этом, установленные во исполнение норм действующего законодательства Украины ограничения вызывают возмущение у паломников, вызывая соответствующую негативную реакцию и заставляя выражать протест.

Однако, даже протесты, вызванные ситуацией на границах Украины с близкими, которые не смогли попасть на территорию Украины и вынуждены оставаться в ужасных условиях вместе с детьми вдали от дома, не могут быть оправданы с точки зрения допустимого поведения.

Международный Благотворительный Фонд имени Рабби Нахмана из Бреслава осуждает любые действия, нарушающие нормы поведения и общественного порядка.

В то же время призывает паломников воздерживаться от неправомерных действий и действий, нарушающих общественный порядок.

В свою очередь, Фондом будет усилено информирование, а также разъяснительная и профилактическая работа с целью недопущения дальнейшего нарушения норм действующего законодательства Украины.

Кроме того, будут установлены виновные лица и приняты меры воздействия, в том числе путем депортации с территории Украины", - заявили в Фонде" Стране".

Действия брацлавских хасидов, которые сносят ограждения на могиле Раби Нахмана в Умани, попали на видео:

Напомним, что с 18 по 20 сентября в Умани традиционно проводятся торжества по поводу Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Поэтому еще заранее в город приезжает множество паломников-хасидов. В этом году из-за коронавируса в Умань приедет в 10 раз меньше хасидов, чем обычно.

Также мы писали о том, как в Умани четверо неизвестных напали на брацлавского хасида, который вместе с другом пришел за покупками в один из супермаркетов города.