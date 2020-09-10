Защищавший Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП адвокат Эльман Пашаев заявил, что удовлетворен своей работой и предоставлял услуги артисту бесплатно, передает телеканал "Москва 24".

"Я и мой партнер Елизавета Шаргородская работали бесплатно. Я работал без гонораров, вся моя команда из шести человек работала без гонораров", - объявил юрист.

Адвокат рассчитывает на продолжение работы в части подготовки апелляции. По его словам, на успешное обжалование приговора Ефремову надеятся не стоит, но Пашаев уверен, что его отменят в кассации.

Напомним, приговоренный к восьми годам колонии Михаил Ефремов накануне заявил, что не ожидал такого приговора и считает, что адвокат его подставил.

Как сообщают российские СМИ, находясь в СИЗО, артист более всего озабочен тем, чтобы найти другого адвоката для обжалования приговора.

Также мы сообщали, что Ефремова исключили из реестра предпринимателей России из-за резко упавших доходов.