Полпред России в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Борис Грызлов возложил ответственность за сегодняшний срыв инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений в поселке Шумы на Киев.

Об этом он заявил в четверг, 10 сентября, информирует РИА Новости.

"Украина сорвала совместную инспекцию в районе поселка Шумы, о которой контактная группа договорилась на вчерашнем внеочередном заседании. Киевская сторона отказалась допускать инспекцию именно на том участке, где ранее зафиксировано создание новых украинских позиций", - сказал Грызлов.

"И создание новых позиций, и недопущение инспекции – это нарушение договоренностей о режиме прекращения огня. Украина пытается прикрыть прежние нарушения новыми нарушениями", - добавил он.



Также полпред отметил, что "Украина попыталась отстранить представителей Донбасса в СЦКК от участия в инспекции, хотя вчера все согласились, что в районе поселка Шумы должна состояться именно совместная инспекция Украины и Донбасса при участии представителей ОБСЕ".

Грызлов завявил, что Киев якобы потребовал от представителя Донбасса медицинской справки об отсутствии Covid-19, паспорта без упоминания "ДНР", отсутствия на форме знаков различия "ДНР".

"Всеми этими действиями Киев срывает достигнутые вчера договоренности о совместной инспекции", - подчеркнул российский полпред.

Напомним, вчера, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

После чего меньше, чем за час до начала ее отменили. Глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Леонид Кравчук заявил что ее перенесли из-за позиции представителей самопровозглашенной "ДНР".

В Офисе президента заявили, что отмена сегодняшней инспекции связана с желанием представителей ОРДЛО проводить ее не в Шумах, а других населенных пунктах.

После срыва инспекции сепаратисты открыли огонь по украинским позициям в Шумах.