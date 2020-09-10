В четверг, 10 сентября, Евросоюз продлил на полгода персональные санкции, введенные против России из-за аннексии Крыма. Об этом сообщает сайт Европейского союза.

Совет ЕС постановил продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые "продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины до 15 марта 2021 года".

"Существующие ограничительные меры предусматривают как ограничения на поездки, так и замораживание активов, и будут по-прежнему применяться к 175 лицам и 44 организациям", - сказано в коммюнике о принятом решении.

Решение принято Советом в письменном виде. Правовые акты будут опубликованы в Официальном вестнике 11 сентября 2020 года.

Индивидуальные санкции ЕС в связи с украинской ситуацией были впервые введены 17 марта 2014 года.

Кроме того, в качестве реакции на события в Украине ЕС принял экономические санкции в отношении определенных секторов российской экономики, которые действуют до 31 января 2021 года, и ограничительные меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя", действующие на их территориях до 23 июня 2021 года.

"Список лиц и организаций, подпадающих под действие санкций, постоянно пересматривается и периодически обновляется советом", - отмечают в Брюсселе.

Напомним, летом Евросоюз на полгода продлил экономические антироссийские санкции.

Также мы писали, что к антироссийским санкциям ЕС, введенным из-за аннексии Крыма, присоединились еще 6 стран: Черногория и Албания, Норвегия и Исландия, а также Украина и Грузия.