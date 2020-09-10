Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры.

Об этом в четверг, 10 сентября, написал в Twitter посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, а позже подтвердил и сам глава государства.

"Только что состоялась двенадцатый по счету телефонный разговор президента Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель. Очередное свидетельство уникального по интенсивности и взаимному доверию тесного диалога лидеров двух государств и растущего Украины-немецкого стратегического партнерства", - написал дипломат.

Деталями разговора лидеров двух стран позднее должен поделиться Офис президента Украины.

В то же время сам глава украинского государства после разговора написал в своем Twitter, что надеется на результативность встречи советников глав государств "Нормандской четверки" 11 сентября в Берлине

"Благодарен Ангеле Меркель за оценку наших усилий на пути к мирному урегулированию на Донбассе. Достижение мира остается приоритетом для меня и всех украинцев. Надеемся, что встреча советников лидеров стран "Нормандской четверки" принесет четкие решения и результаты и вскоре встретятся лидеры "Нормандской четверки", - заявил Зеленский.

Напомним, в последние дни в зоне вооруженного конфликта на Донбассе наблюдается основной виток эскалации. В связи с этим 9 сентября на экстренном заседании ТКГ по Донбассу стороны договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций в Шумах - после обвинений "ДНР" в том, что ВСУ якобы нарушают условия перемирия. Однако 10 сентября инспекция была отменена. В Офисе президента утверждают, что отмена связана с желанием представителей ОРДЛО проводить ее не в Шумах, а других населенных пунктах.

Ранее Зеленский выразил надежду, что после встречи советников глав государств "Нормандского формата", состоится и сама встреча лидеров. Он добавил, что это будет свидетельствовать о продолжении движения в направлении мирного урегулирования ситуации на Донбассе.