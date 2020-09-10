В пятницу, 11 сентября, в Украине ожидается переменно облачная погода без осадков и с комфортной температурой днем. Об этом сообщае Укргидрометцентр.

Ветер ожидается юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В западных областях ночью температура воздуха опустится до +8-15 градусов. Днем прогреется до +22, на Закарпатье - до +28.

На севере и в центре страны ночь +11_13 градусов. Днем потеплеет до + 21-23 градусов.

В восточных и южных регионах будет немного теплее - ночью +13-15, а в дневные часы +26-28 градусов.

В Киеве 11 сентября синоптики обещают переменную облачность без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью +11-13 градусов. Днем +20-22 градуса тепла.

Также синоптики предупреждают, что 10-13 сентября в южной части, в восточных и центральных регионах, а также в Сумской, Черниговской, Киевской, Ровенской и Тернопольской областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Фото: meteo.gov.ua

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