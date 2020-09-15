Наступил вторник, 15 сентября. Мы желаем читателям "Страны", чтобы этот день прошел для вас отлично! И публикуем гороскоп для всех знаков Зодиака. Чуть раньше мы выпустили два интересных и полезных текста, актуальных весь месяц: денежный лунный календарь и астрологический календарь красоты.

Овен (21.03 - 20.04)

В вашу жизнь может проникнуть хаос. Он будет исходить от недоброжелателей, которые позиционируют себя вашими друзьями. Постарайтесь уловить этот момент и четко пресечь. На самом деле поводов для беспокойств и истерики нет.

Телец (21.04 - 20.05)

Сегодня вам захочется мягкости, нежности, теплоты, любви и внимания. Протяните руку тем, кто проявляет такие чувства по отношению к вам, и наслаждайтесь тем, чего требует ваша душа. Также не бойтесь проявлять слабость с самыми близкими.

Близнецы (21.05 - 21.06)

Ситуация, когда вы постоянно начеку и готовы идти в атаку, не может долго продолжаться. Следует начать решать "хронические" проблемы. В противном случае, ваших нервов намного не хватит и может произойти моральное истощение.

Рак (22.06 - 22.07)

Ракам придется сделать все, чтобы продемонстрировать лидерские качества в действии. Нельзя исключать, что многим это может не понравиться. Но только так мы сможете все решить, со всем справиться и завершить день с высоко поднятой головой.

Лев (23.07 - 23.08)

У Львов день будет успешным с точки зрения финансов. Все приобретения будут хорошими, прослужат долго и будут радовать. Не отказывайтесь и от предложений по работе или потенциальному бизнесу, даже если наотмашь может показаться, что большого выхлопа оттуда не будет.

Дева (24.08 - 23.09)

То, как пройдет ваш сегодняшний день, будет во многом зависеть от настроя в начале дня. С позитивными мыслями, будучи нацеленными на победу, вы сможете сделать намного больше, чем если включите пессимизм и начнете сомневаться.

Весы (24.09 - 23.10)

Настроение Весов может быть переменчивым: с утра - хорошее, вечером - апатия, или наоборот. Чтобы не допустить этого, проведите день максимально привычно для себя, не пейте спиртное и не вступайте в конфликтные ситуации.

Скорпион (24.10 - 22.11)

Для того, чтобы справиться с вызовами сегодняшнего дня, придется поднять старые связи и попросить об одолжении у тех людей, с которыми вы давно не общались. Постарайтесь им довериться и не вырисовывайте в своей голове те проблемы, которых в действительности нет.

Стрелец (23.11 - 21.12)

В этот день особо важно для Стрельцов - это полностью контролировать свои эмоции. Иначе вы можете наломать дров как в личной жизни, так и на работе. Также постарайтесь не пускать в дом чужих людей, они могут оставить отрицательную энергетику.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козерогов ждут приятные сюрпризы. Они могут быть и финансового, и романтического характера. Можно сказать, что это будет буквально подарок судьбы. В вашу жизнь заглянет удача, ловите же ее за хвост!

Водолей (21.01 - 20.02)

Водолеям Звезды советуют сегодня заняться своей внешностью: посетить парикмахерскую, косметологию. Не жалейте денег на красоту. После всех процедур вы почувствуете себя обновленным, совершенно другим человеком в хорошем смысле слова.

Рыбы (21.02 - 20.03)

Рыб ожидают непростые переговоры, из которых в конечном итоге вы выйдите победителем. Способствовать этому будет ваше терпение и способность не перебивая выслушать все заинтересованные стороны.