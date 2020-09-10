Пять народных депутатов предыдущего созыва обвиняются в том, что создали схему и извлекли из государственного бюджета более 2,6 млн грн. Речь идет об оплате жилья из бюджета, которого они якобы не имели в столице. В среду, 9 сентября, в Высшем антикоррупционном суде слушалось дело одного из подсудимых - экс-нардепа от "Народного фронта" Андрея Левуса.

Об этом сообщает "Закон и бизнес".

В парламент он перебрался с должности заместителя председателя Службы безопасности, которую занял в конце февраля 2014 года, потому что до этого возглавлял "комендатуру самообороны".

Согласно обвинительному акту, нардеп незаконно получил почти 544 тысяч гривен, которые уплачивались из бюджета Верховной Рады за номер в гостинице "Киев" за якобы отсутствие у него жилья в столице (на самом деле жилье у него было). Такие действия квалифицировали по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса (злоупотребление властью), что предусматривает от 3 до 6 лет тюрьмы.

Стратегия защиты сводится к тому, что обращение о выплате компенсаций не является "властным актом". То есть нардеп попросил - аппарат Верховной Рады перечислял деньги. А если кто-то из работников аппарата из-за своей халатности не проконтролировал соблюдение требований закона, то они, по логике одного из адвокатов, и должны нести ответственность.

Сам Андрей Левус пытался объяснить, что номер был необходим для его безопасности. А одним из главных аргументов было то, что в гостиничном номере длительное время происходили совещания "соратников по Майдану". Хотя от кого они прятались, уже будучи у власти, понять трудно.

Также, из слов Андрея Левуса выходило, что заявление о предоставлении жилья он подписал чуть ли не под принуждением. То есть работники аппарата ходили и спрашивали - кому жилье, он и согласился. А квартиру в Киеве, которую его жена приобрела в марте 2013 года, не доходили руки отремонтировать. До конца 2017 года, когда он наконец отказался от дармового гостиничного номера. А потом продали и ту квартиру.

Заседание продолжится 11 сентября.

Ранее глава САП Назар Холодницкий заявлял, что его ведомство проверяет пять бывших народных депутатов в связи с незаконным возмещением средств за аренду жилья. "Из общей суммы ущерба в 4,4 млн гривен, возмещено 1,5 млн гривен в добровольном порядке", - подчеркнул Холодницкий.

Напомним, 17 декабря 2019 года детективы НАБУ также сообщили экс-нардепу о подозрении (при этом имя народного избранника не указывалось, - Ред.). По данным следствия, в течение декабря 2014 – октября 2018 годов он незаконно получил из государственного бюджета компенсацию затрат на аренду номера в гостинице "Киев" в сумме 738,74 тысяч гривен якобы за то, что не имел собственного жилья в столице. Позже детективы установили, что на самом деле собственное жилье в столице у народного депутата было и он сознательно скрыл этот факт.

Как сообщала "Страна", в мае 2020 года экс-нардеп Станислав Березкин получил подозрение в получении незаконного миллиона гривен на аренду жилья.