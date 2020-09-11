Печерский суд Киева обязал Офис генпрокурора возбудить дело о подготовке государственного переворота, о котором в одном из своих видеообращений рассказывал экс-депутат и бывший соратник Порошенко Давид Жвания. Также был установлен судебный контроль за исполнением данного решения.

Об этом в Facebook сообщил нардеп от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Ренат Кузьмин.

"Печерский суд усмотрел достаточно оснований для возбуждения дела по информации Жвании о подготовке государственного переворота осенью 2020 года", - написал Кузьмин.

Нардеп напомнил о том, что Давид Жвания в видеоображении от 21 июля подробно рассказал о деятельности преступного сообщества, возглавляемого, по его данным, Петром Порошенко, и о том, что осенью этого года преступниками готовится силовое смещение Зеленского.

"Кстати, вчерашнюю пресс-конференцию Турчинова и Луценко вполне можно расценивать как начало спецоперации по захвату власти. Жаль, что оснований для расследования дела не усмотрела генпрокурор Венедиктова, что ж, теперь будет работать, выполняя решение суда", - написал Ренат Кузьмин.

Напомним, недавно Жвания рассказал, как Порошенко и Турчинов организовывали похищения активистов на Майдане.

Также мы писали, что Жвания рассказал, как Порошенко легализовал в Украине иностранных агентов.