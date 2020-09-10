Из Украины выдворят двоих хасидов-иностранцев, которые стали зачинщиками беспорядков на могиле цадика Нахмана в Умани (Черкасская область). Об этом в соцсети сообщил замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Вчера в городе Умань группа молодых паломников, граждан Израиля устроили дебош на могиле цадика Нахмана, разгромив ограждения предназначенные для упорядоченного прохода к святыне… Сегодня Национальной полицией и Миграционной службой принято решение о выдворении из Украины двух наиболее агрессивных граждан Израиля, зачинщиков беспорядков", - написал Геращенко.

По его словам, если подобные хулиганские действия повторятся со стороны других иностранных граждан, они также будут депортированы из Украины.

"Уважаемые паломники, помните - Вы гости в Украине. Украинцы гостеприимный народ, но мы не потерпим с Вашей стороны хамства и насилия", - предупредил замминистра МВД.

Раннее "Страна" писала о том, что в Умани коронавирус подтвердился у восьмерых паломников-хасидов.

Также мы сообщали, что хасиды заявляют, что празднование Рош ха-Шана под угрозой - в Украину не пускают раввинов и врачей из Израиля.