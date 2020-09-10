В Тернополе автобус сбил мужчину, который ездил по проезжей части на моноколесе. Пострадавший умер от полученных травм по пути в больницу.

Об этом в четверг, 10 сентября, информирует пресс-служба полиции Тернопольской области.

"В Тернополе под колесами маршрутки погиб мужчина. Авария произошла на проспекте Степана Бандеры. Пострадавший ехал по проезжей части на моноколесе, когда его задел маршрутный автобус. Спасти мужчину не удалось. Он скончался по дороге в больницу", - говорится в сообщении.

Теперь причину ДТП должны установить правоохранители. Все сведения об этой аварии внесены в ЕРДР согласно статье 286 УК.

Напомним, в Тернопольской области пьяный водитель на большой скорости сбил восьмилетнего мальчика, который стоял с велосипедом вместе со своей старшей сестрой на обочине дороги.

Ранее мы писали, что три человека погибли в результате лобового столкновения двух авто, которое произошло во вторник, 8 сентября, на трассе под Днепром.