Суд обязал Офис генпрокурора начать расследование новых уголовных производств в отношении экс-президента Петра Порошенко.

Речь идет о событиях 2017 года, когда Порошенко получил кредит для "Кузни на Рыбальском" в "Укрэксимбанке" под гарантии Минфина, но в итоге деньги возвращены не были, а долг был погашен за счет госбюджета.

Об этом в Telegram-канале сообщил юрист Андрей Портнов, по заявлению которого расследуются уголовные дела против экс-президента.

Так, по его данным, Петр Порошенко с целью завладения 101,7 млн грн государственных средств, осуществляя контроль над компанией "Кузня на Рыбальском", в 2017 году "вошел в сговор с должностными лицами Министерства финансов и с целью получения преференций для собственного бизнеса, получил кредит в контролируемом ним и его родственниками "Укрэксимбанке" под гарантии Минфина".

В результате, по словам Портнова, средства государственному банку возвращены не были, а долги "Кузни на Рыбальском" погасил Минфин за счет государственного бюджета.

"Суд обязал начать расследование по факту мошенничества и злоупотребления властью (ч.4 ст. 190 и ч.2 ст.364 УК Украины)", - написал Портнов.

Напомним, ранее Печерский суд обязал ГБР возобновить расследование дел против Порошенко по продаже "Кузни на Рыбальском".

Также мы писали о том, что, по данным Портнова, суд арестовал всю недвижимость и 94% акций "Кузни на Рыбальском".