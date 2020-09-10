Папа Римский Франциск провел встречу с верующими вчера, 9 сентября. Во время встречи на площади Ватикана он нарушил рекомендованную дистанцию и снял защитную маску, заявив, что "любовь победит коронавирус".

Об этом сообщает "Голос Америки".

Понтифик снял маску с лица, когда прибыл во внутренний двор Ватикана в Сан-Дамасо перед аудиторией из примерно 500 человек, по сравнению с десятками тысяч, которые обычно собираются на площади Святого Петра. Он также прикоснулся к людям, которые пришли на Генеральную аудиенцию, пожимал руки и касался лба прихожан, тянувшимся к нему через ограждение.

"Христианский ответ на пандемию и последующий социально-экономический кризис основан на любви", - сказал он верующим.

Позже он все же призывал верующих оставаться социально отстраненными и не тесниться, "чтобы избежать заразы". В своем выступлении Папа Франциск сказал, что пандемия затрагивает всех, и "мы выйдем из нее лучшими людьми, если мы все вместе будем стремиться к общему благу".

Однако он посетовал на то, что он считает "проявлением партийных интересов". "Например, есть те, кто хочет найти для себя возможные решения, такие как [разработка] вакцин, а затем продать ее другим", - отметил Папа. Он сказал, что некоторые пользуются ситуацией для разжигания разногласий и стремятся к экономическим или политическим разногласиям.

Напомним, по состоянию на 10 сентября 2020 года в мире от коронавируса скончались уже 902 468 человек. Всего были инфицированы 27 766 325 человек, из них более 18,6 млн выздоровели. В сентябре Украина находилась на 15 месте по суточной заболеваемости коронавирусом в мире.

Ранее "Страна" писала, как в мае близкий помощник Папы Римского заразился коронавирусом.

А месяцем ранее в Ватикане коронавирус подхватил прелат, проживающий в одном доме с Папой римским.