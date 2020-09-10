Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев презентовал главе республики Александру Лукашенко карту, на которой белорусские территории изображены включенными в состав Российской империи. Подарок приурочен ко дню рождения президента Беларуси, который прошел еще 30 августа.

Об этом в четверг, 10 сентября, информирует телеграм-канал "Пул Первого".

Так, российский дипломат подарил книгу с топографическими картами Витебской, Гродненской, Минской и Могилевской губернии, первый экземпляр этого факсимильного издания датирован 1866 годом.

"Это еще одно подтверждение справедливости границ Беларуси, в том числе и ответ всем тем, кто смотрит по-другому", - заявил Мезенцев.

Напомним, в свой день рождения 30 августа президент Беларуси Александр Лукашенко сфотографировался с автоматом на фоне Дворца Независимости, где находится его резиденция. В тот же день в Минске проходила массовая акция протеста.

Стоит отметить, что на следующей неделе планируется визит Лукашенко в Москву. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что результатом переговоров двух лидеров стран не будет слияние РФ и Беларуси.