В Киевской области в ночь с 10 на 11 сентября произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие (ДТП). В результате столкновения грузовика, микроавтобуса и легковой машины погибли 4 человека, еще 12 пострадали.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) по состоянию на пятницу, 11 сентября.

"11 сентября в 03:10 вблизи с. Иванков Бориспольского района в результате столкновения грузового автомобиля, микроавтобуса и легкового автомобиля погибли 4 человека и 12 пострадали, которые были госпитализированы в больницу", - говорится в сообщении.

Для деблокирования от ГСЧС привлекалось восемь человек личного состава и две единицы техники.

Ранее мы рассказывали о масштабном ДТП в центре Харькова и публиковали фото с места происшествия.

Также мы сообщали, что в Белой Церкви под Киевом местные патрульные полицейские попали в ДТП. Водитель грузовика въехал в их служебный автомобиль. В результате этого белоцерковские патрульные получили травмы.