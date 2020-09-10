В Умани уже у восьмерых паломников-хасидов выявили коронавирус, шестеро из них лечатся от Covid-19 по состоянию на 10 сентября.

Об этом в эфире канала "Украина 24" сообщил мэр города Александр Цебрий.

Так, по данным Цебрия, двое из восьмерых зараженных хасидов прошли повторные тесты на коронавирус, их результаты оказались отрицательными - то есть они уже выздоровели.

"Шесть сейчас находятся на самоизоляции, они лечатся амбулаторно", - сказал Александр Цебрий.

По его словам, он настаивал на повторном тестировании всех иностранцев, которые прибыли в город.

"Мне сообщали, что они проходили тестирование на аэродроме и у них есть справки, но я настаивал, чтобы тестирование проводилось у нас в городе", - заявил мэр Умани.

Напомним, что с 18 по 20 сентября в Умани традиционно проводятся торжества по поводу Рош ха-Шана, еврейского Нового года. Поэтому еще заранее в город приезжает множество паломников-хасидов. В этом году из-за коронавируса в Умань приедет в 10 раз меньше хасидов, чем обычно.

Также мы писали о том, что в Умани для больных с коронавирусом хасидов развернут инфекционный госпиталь и откроют изолятор.