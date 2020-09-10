Затонувший танкер Delfi отбуксировали в порт Черноморска и швартуют в нефтегавани. Транспортировка танкера началась рано утром при помощи двух буксиров и плавучего крана.

Об этом сообщает "Укринформ".



"10 сентября около 14 часов танкер Delfi, который буксировали в порт Черноморск буксиры Топаз и Диамант, прошел Бурлачью балку и направился для швартовки у причала №24. Сейчас продолжается швартовка судна в нефтегавани порта", - говорится в сообщении.

Операцию поднятия танкера с мели и буксировки в Черноморск осуществили специалисты компании "Краншип" по заказу стивидора Одесского порта "Бруклин-Киев".

Как сообщала "Страна", танкер Delfi потерпел крушение в ноябре 2019 года. В результате сильного урагана в порту "Южном" судно сорвало с якоря и унесло в море. В итоге танкер сел на мель недалеко от пляжа "Дельфин".

На протяжении года танкер несколько раз пытались поднять, но попытки не увенчались успехом. Лишь третья попытка поднять танкер Delfi оказалась успешнее, чем две предыдущих - судно удалось поставить на киль 26 августа.