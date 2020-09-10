Соратники белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой, которую силой пытались вывезти из Беларуси в Украину, рассказали, как она совершила побег на границе. Об этом в интервью "Стране" рассказали Антон Родненков и Иван Кравцов — сотрудники Координационного совета, созданного белорусской оппозицией после выборов.

По их словам, прежде чем выпрыгнуть в окно, Мария порвала свой паспорт.

"Когда нас затолкали в машину, паспорта уже были там, в бардачке. Она взяла все паспорта, перебрала их, вытащила свой, наши отдала нам. Свой паспорт Мария порвала на мелкие кусочки, выбросила их в одно окно - я услышал звук открывающегося окна "вжжжж", еще раз "вжжжж" - и сама Мария выпрыгнула в другое окно", - рассказал "Стране" Антон Родненков.

Они уточнили, что Мария решила сбежать через окно, а не через дверь, так как двери в машине были заблокированы детским замком.

"Когда нас посадили в машину, Ивана усадили за руль, я был спереди на пассажирском, а Мария - на заднем сидении. Она сразу подергала ручку - поняла, что дверь не открывается. Оказалось, что на задних дверях установили детский замок - защелку, чтобы нельзя было открыть автомобиль изнутри - только снаружи. Мы про это не знали", - отметил Родненков. А Иван Кравцов добавил, что в тот момент они отъехали метров 15 от белорусской границы.

Оппозиционеры описали сам момент побега Марии Колесниковой. И отметили, что она уже не в первый раз выбирается из автомобиля через окно.

"Все произошло буквально за секунды: Маша нажимает на кнопку, звук "вжжж", окно опускается, и Маша выходит через окно. Вышла ногами вперед. Только что была в машине, через секунду — уже нет. У нее это уже не первый опыт: раньше было задержание короткое, и она тоже из микроавтобуса ускользнула через окно. У нее этот акробатический прием хорошо получается, она очень гибкая. И она сделала это реально очень быстро", - сказал "Стране" Антон Родненков.

Полный текст интервью с Кравцовым и Родненковым можно прочесть по ссылке.

Ранее "Страна" подробно описывала, как попали в Украину два белорусских оппозиционера и почему осталась Мария Колесникова.