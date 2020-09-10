В четверг, 10 сентября, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе, в 14:15, противник открыл огонь из стрелкового оружия по украинским позициям в районе поселка Шумы Донецкой области.

Об этом сообщает штаб ООС на своей странице в Facebook.

"Обстрел был прицельным и направленным на участок, где должна была пройти встреча представителей СЦКК и ОБСЕ", - говорится в сообщении.

Отметим, что обстрел был осуществлен после того как украинская сторона заявила об отмене инспекции, а "ДНР" обвинили Киев в ее срыве.

Напомним, вчера, 9 сентября, представители Украины и "ДНР" договорились об осуществлении совместной инспекции по фиксации устранения допущенных нарушений относительно продвижения позиций ВСУ вблизи населенного пункта Шумы в Донецкой области.

После чего меньше, чем за час до начала ее отменили. Глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Леонид Кравчук заявил что ее перенесли из-за позиции представителей самопровозглашенной "ДНР".

В Офисе президента заявили, что отмена сегодняшней инспекции связана с желанием представителей ОРДЛО проводить ее не в Шумах, а других населенных пунктах.