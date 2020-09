На греческом острове Лесбос снова вспыхнул лагерь беженцев "Мория", сгоревший практически дотла днем ранее. Второй раз огонь разгорелся посреди группы уцелевших после первого пожара палаток. На месте происшествия работает пожарная служба, десятки людей, в том числе семьи с детьми, эвакуированы. По словам властей, оба пожара в лагере устроили намеренно. Об этом пишет Associated Press.

В результате ЧП не менее 3,5 тысяч человек остались без крова. Всего в "Мория" проживают почти 13 тысяч беженцев - в четыре раза больше, чем может вместить это место. Издание Protothema сообщает, что ранее мигранты пытались частично восстановить лагерь и поставить новые палатки, однако их захотели выгнать местные жители: они блокировали дорогу и требовали, чтобы людей переселили в другое место.

Second fire broke out a few minutes ago. People are fleeing from the flames yet again. #Moria



Camp residents filmed this. pic.twitter.com/xmaOkqBom8