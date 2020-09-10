34-летняя прокурор Львовской области Ирина Диденко уходит с занимаемой должности, не проработав и год с момента назначения в октябре 2019 года.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

"Мои полномочия прокурора Львовщины сегодня окончены", – написала Диденко на своей странице в соцсети. В то же время Диденко не уточнила, уходит ли она с должности по собственному желанию или по решению руководства Офиса генпрокурора.

Напомним, Диденко была назначена экс-генпрокурором Русланом Рябошапкой, она является старшим советником юстиции, окончила Одесскую национальную юридическую академию. В органах прокуратуры работает с 2008 года: сначала - в прокуратуре Ивано-Франковской области, а затем была переведена на руководящие должности в ГПУ.

Как сообщала "Страна", коронавирус "обрезал" зарплату генпрокурора Венедиктовой на 22 000 гривен. И скоро она может занять должность министра юстиции. В свою очередь, главным прокурором Украины может стать глава СБУ Иван Баканов.