Предлагаем гороскоп на воскресенье, 13 сентября, для всех знаков Зодиака. Каким будет день сегодня.

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Овен (21.03 - 20.04)

Сегодня хорошо позвонить тому, кто давно ждет вашего звонка. День вообще благоприятен для дел, связанных с общением. При этом вероятны ошибки и недоразумения. Лучше отказаться от публичных мероприятий, где вы будете в центре внимания.

Телец (21.04 - 20.05)

Важные и сложные дела сегодня лучше отложить. Вам может показаться, что над вами сгустились тучи и не ясно, в каком направлении следовать. Но как только вы расставите приоритеты - выглянет солнце. Важно не хвататься за все сразу, а выделить только действительно важное.

Близнецы (21.05 - 21.06)

У Близнецов в последнее время рой идей, которым хорошо поделиться с кем-то из близкого круга. Ваши действия и упорный труд начнут приносить результат. При этом постарайтесь не тратить время на пустые разговоры или изучение соцсетей.

Рак (22.06 - 22.07)

Раки сегодня могут натолкнуться на полезную информацию, которая облегчит вам жизнь. Перед вами могут открыться интересные перспективы. Главное внимательно присматривайтесь и прислушивайтесь к окружающей вас среде.

Лев (23.07 - 23.08)

Львы сегодня добьются большего, если возьмут комфортный расслабленный темп. Делайте то, что приносит вам удовольствие - это зарядит вас энергией. От вашего хорошего настроения станет теплее и тем, кто с вами рядом.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам сегодня не стоит доверять похвалам и лести. За ними может скрываться желание получить от вас выгоду. Воскресенье подходит для дел, связанных с заработком, финансами, источниками дохода.

Весы (24.09 - 23.10)

Весам пока не стоит добиваться резких изменений в жизни. Подождите и присмотритесь, накопите информацию, а потом на какое-то время "забудьте" об идее и насладитесь отдыхом. Ваш мозг продолжит работать над проблемой и вскоре вы поймете, что следует делать.

Скорпион (24.10 - 22.11)

У Скорпионов сегодня удачный день, когда все будет складываться. Принимать решения лучше быстро, опираясь на то, что подсказывает сердце. Ваша интуиция будет на высоте.

Стрелец (23.11 - 21.12)

Стрельцы сегодня могут сделать то, что заставит их гордиться собой. У вас хватит для этого сил и вдохновения. День подходит для того, чтобы раскладывать все по полочкам, строить планы, отсекать лишнее.

Козерог (22.12 - 20.01)

Делайте сегодня то, что вам кажется правильным. Своими идеями можно поделиться с окружающими, но решение о том, что делать дальше, остается только за вами. Не спешите тратить крупные суммы, дважды подумайте, нужны ли вам эти расходы.

Водолей (21.01 - 20.02)

Сегодня хороший день, чтобы доделать мелкие дела, которые тянутся уже давно и не дают вам покоя. Но не переусердствуйте, оставляйте себе время на отдых.

Рыбы (21.02 - 20.03)

У Рыб сегодня хороший день для общения с семьей. В целом день сулит успех во многих сферах - любовной, рабочей, творческой.