Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по Донбассу инициировала срочное заседание подгруппы ТКГ по безопасности после срыва сегодняшней совместной инспекции позиций ВСУ под Гороловкой.

Об этом со ссылкой на письмо главы делегации представителям ОБСЕ пишет "РБК-Украина".

Глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук в письме заявил, что инспекция была отменена после выдвижения противником не оговоренных ранее требований:

посещение новых точек;

осуществление фото- и видеофиксации;

подписание совместного протокола.

Уточняется, что, по мнению украинской стороны, указанные требования "грубо нарушают достигнутые вчера договоренности". Поэтому было предложено перенести инспекцию "до обсуждения этой чрезвычайной ситуации в рамках внеочередного заседания рабочей подгруппы по вопросам безопасности". Ее предлагается созвать в кратчайшие сроки.

Напомним, в Офисе президента объяснили, что совместная инспекция позиций ВСУ под Горловкой сорвалась из-за выдвижения новых и противоречащих друг другу требований со стороны "ДНР".

В свою очередь в "ДНР" обвинили Украину в срыве совместной инспекции позиций ВСУ под Горловкой.