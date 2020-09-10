Троих белорусских оппозиционерок номинировали на премию имени Сахарова. Среди них главный конкурент лидера Беларуси Александра Лукашенко на президентских выборах Светлана Тихановская, а также ее соратницы Мария Колесникова и Вероника Цепкало.

Об этом сообщает группа социал-демократов Европарламента.

"Под впечатлением от общенациональных мирных продемократических протестов, которые проходят в Беларуси с 9 августа, мы твердо убеждены в том, что премией Сахарова в этом году должны быть отмечены храбрые женщины Беларуси, борющиеся за свободу и демократию в своей стране", - говорится в сообщении.

Европейский парламент ежегодно вручает премию имени Андрея Сахарова. Она основана в 1988 году и вручается в четырех областях, в частности в области защиты прав человека и его основных свобод.

Напомним, Светлана Тихановская после выборов в Беларуси уехала в Литву, где на данный момент и находится. Власти страны ей предоставили жилье и охрану. Она инициировала создание Координационного совета по передачи власти в республике.

Жена незарегистрированного оппозиционного кандидата на выборах Валерия Цепкало Вероника на данный момент вместе с мужем находится в Украине.

А Мария Колесникова после неудачной попытки выдворить ее из страны была арестована и находится в СИЗО.