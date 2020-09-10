Среднетяжелым называют медики состояние 11-летнего мальчика, который 4 сентября в Кривом Роге на зебре попал под колеса авто, которым управлял сын кандидата от "Слуги народа" в мэры города Дмитрия Шевчика.

Пострадавший ребенок проходит лечение в Днепре - в отделении нейрохирургии областной детской больницы. По словам завотделением Владимира Агафонова, состояние здоровья мальчика сейчас ближе к средней степени тяжести, угрозы для его жизни нет. Под наблюдением врачей пострадавший буде находиться еще как минимум две недели.

Как рассказада мама мальчика, сын чувствует себя уже гораздо лучше и идет на поправку. Но впереди еще 14-дневный курс лечения, после которого врачи дадут новую оценку состояния мальчика.

Женщина добавила, что семья Шевчиков регулярно проведывает ее сына и оказывает необходимую помощь.

Напомним, инцидент произошел в пятницу вечером, 4 сентября. По данным журналистов "Страны", ребенок получил закрытый перелом височной кости справа, перелом внутренней пластинки сигмовидного синуса, ушиб головного мозга и гематому затылка. Также у него сломано плечо, ушибы таза и грудной клетки.

По информации "Страны", автомобиль Volkswagen Passat производства США, который попал в ДТП, принадлежит непосредственно сыну кандидата в мэры Марку Шевчику. Также он водит Porsche Macan, который оформлен на бабушку - Шевчик Ольгу Ивановну, и BMW 7.

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