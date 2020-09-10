Перед смертью Анастасия Ещенко, возлюбленная подозреваемого в ее убийстве историка Олега Соколова, хотела уйти из квартиры подсудимого и просила ее не трогать.

Об этом на суде рассказала соседка Соколова, Ангелина Вольская, передает "Московский Комсомолец".

Так, 7 ноября 2019 года свидетель пришла домой около 22:00 и услышала за стенкой ссору Соколова и Ещенко. По ее словам, Анастасия куда-то собиралась пойти, однако Соколов не хотел ее пускать, говорил "Никуда ты не пойдешь". Затем Ангелина услышала следующие фразы: "Да как ты смеешь, тварь, это ты меня называешь ублюдком? Я тебя встречал, провожал!".

После этого в квартире историка поднялся шум, раздались пять ударов об пол и стены. Ещенко тихо просила: "Не трогай меня, пожалуйста". Свидетель отметила, что девушка всегда говорила "пожалуйста". "Хорошо, я никуда не пойду, только не трогай меня пожалуйста".

"Я ублюдок? Да я для тебя…" - негодовал Соколов. После этого был слышен топот, как-будто кто-то убежал из комнаты, но потом вернулся. У Ангелины сложилось впечатление, что Ещенко как-то оскорбила Соколова и в ответ он начал ее избивать.

При этом следователь уточнял, не было ли в ходе ссоры разговора о детях (сам Соколов и его адвокаты не раз называли Ещенко "чудовищем" из-за ее якобы нетерпимости к детям историка от прошлого брака), однако по словам Ангелины речь о них во время конфликта не шла.

Когда свидетель ложилась спать, Соколов и Ещенко разговаривали на пониженных тонах, поэтому Ангелина посчитала что пара помирилась. Ночью свидетель крепко спала и ничего не слышала, однако по версии следствия, в это время, с 2:36 до 03:00 Соколов четыре раза выстрелил в Анастасию Ещенко из обреза. В следующую ночь Ангелина Вольская ночевала у своего парня, а Соколов в это время якобы расчленял тело Анастасии Ещенко.

По данным издания, на следующее заседание в суд давать показания придет брат Анастасии Ещенко, с которым она созванивалась перед смертью.

Напомним, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Санкт-Петербурге застрелил аспирантку Ещенко, а в ночь на 9 ноября решил избавиться от тела, расчленив его с помощью пилы, ножовки, кухонных ножей и топора. Историка задержали, когда он пытался утопить останки в Мойке.

Также мы публиковали видео, как расчленивший свою любовницу питерский историк Соколов топил останки девушки в Мойке.

Ранее мы писали, что в квартире, где историк жил со своей аспиранткой Анастасией Ещенко, обнаружены пакет с головой человека, обрез ТО-1701 с гильзой 5,6 мм, десять коробок с патронами, пила и топор.