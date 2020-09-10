Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины 15 сентября представит и подаст в парламент проект закона "О Государственном бюджете Украины на 2021 год".

Об этом он сказал на брифинге в ходе рабочей поездки в Херсонскую область, пишет "Интерфакс-Украина".

"15 сентября, как это предусматривает закон, Министерством финансов будет подан в Верховную Раду проект бюджета на 2021 год. Есть основные параметры, они сегодня дорабатываются и дискутируются", - сказал Шмыгаль.

Премьер-министр отметил, что проект госбюджета будет представлен перед подачей а парламент. При этом Шмыгаль выразил надежду, в госбюджет Украины на 2021 год будет принят вовремя.

Как сообщалось, ранее премьер заявлял, что в проекте госбюджета на 2021 год закладывается курс около 29 грн/1$, плановый дефицит составит 6% ВВП.

Напомним также, что на четвертой сессии Рада займется госбюджетом, референдумом, децентрализацией. Среди перечисленных вопросов также: принятие законопроектов о государственных символах; системные реформы в экономической сфере-законодательство об индустриальных парках, локализация производства; диджитализация и развитие IT-сферы – готовится законодательство о создании "Дия Сity", своего рода виртуальной экономической зоны, которая поможет привлечь больше IT-бизнеса в Украине и сделать нашу страну более конкурентоспособной; вопросы экономической безопасности и обороны государства; продолжение реформы парламента.