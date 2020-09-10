Представители "ДНР" обвиняют Украину в срыве совместной инспекции позиций ВСУ под Горловкой, о которой ТКГ договорилась на заседании 9 сентября.

Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале представителей "ДНР" в СЦКК.

Так, представители Донецка утверждают, что украинская сторона "в последний момент озвучила новые невозможные для выполнения требования для осуществления инспекции".

В качестве примера таких "невыполнимых требований" приводится наличие у представителя СЦКК от "ДНР" отрицательного ПЦР-теста на коронавирус, а также украинского или российского паспорта. Кроме того, требовалось отсутствие какого-либо упоминания на шевронах и удостоверениях аббревиатуры "ДНР".

Также в Донецке обвиняют украинскую сторону в том, что она не подтвердила согласие на инспекцию "основной и обязательной для совместного мониторинга локации", где якобы наблюдалось возведение сооружений, рытье траншей и другие работы.

Вероятно, имеются в виду населенный пункт Шумы.

Напомним, глава украинской делегации в ТКГ Кравчук объяснил, что совместную с "ДНР" инспекцию позиций ВСУ отменили, так как противник хотел устроить из нее "какое-то шоу".

В Офисе президента также обвинили в срыве инспекции "ДНР", у Зеленского сообщили, что противник требует инспекции новых населенных пунктов и выставляет ряд требований, которые противоречат друг другу.