Израильские ученые разработали тест на коронавирус, который способен выявить наличие коронавирусной инфекции в организме человека за 10 секунд. Стоимость такого теста составляет 1 шекель (8 грн по курсу).

Об этом во время Kyiv Jewish Forum 2020 заявил почетный консул Израиля в Западном регионе Украины Олег Вишняков.

"Если внедрить это в Украине, а мы пытаемся помочь это сделать, то проверки в аэропортах, гостиницах, публичных местах дали бы серьезный толчок к уменьшению распространения коронавируса", - заявил дипломат.

Он добавил, что Израиль ведет переговоры с украинским Минздравом о внедрении инновационных технологий в Украине.

Видео: YouTube/ Jewish Confederation of Ukraine

Тем временем глава Лабораторного центра Минздрава Украины в Одесской области Сергей Дементьев недавно заявил, что в регионе закончились тесты на коронавирус. По его словам, это проблема общегосударственного характера.

Ранее мы писали, что американские ученые из Университета Джорджа Вашингтона изобрели устройство, которое может определить наличие коронавируса в воздухе.