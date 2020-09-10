В четверг, 10 сентября, Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало экс-главу Офиса президента Андрея Богдана, который вчера в четырехчасовом интервью журналисту Дмитрию Гордону сделал ряд провокационных заявлений, на допрос в качестве свидетеля. В настоящее время, ему уже направили повестку.

Об этом информирует пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook.

В ГБР отметили, что 9 сентября Богдан обнародовал информацию о якобы наличии договоренностей с российскими должностными лицами относительно статуса Крыма, рассказал об авиасообщении с Россией, обмене пленными и ряде других договоренностей, непредвиденных законами и нормативно-правовыми актами или другими директивами Верховного главнокомандующего Вооруженных сил Украины.

"Учитывая общественную значимость затронутых вопросов, следователи Государственного бюро расследований приглашают Андрея Богдана для проведения следственных действий и проверки озвученных им фактов в качестве свидетеля", - говорится в сообщении.

Напомним, Андрей Богдан вчера дал интервью Дмитрию Гордону, в которым сделал много интересных заявлений. Он рассказал, о том, что у некоторых сотрудников Офиса весьма теплые отношения с лидером "Европейской солидарности" Петром Порошенко. Богдан также сказала, кто может стать следующим президентом Украины. После этого экс-глава Офиса президента заявил, что покинул Украину.