Участники внешнего независимого оценивания в этом году выбирали русский язык для сдачи тестов по основным предметам. Так, тесты по физике на русском языке сдавали 7,8% участников ВНО-2020, по остальным предметам - от 2,6% до 6,7% абитуриентов. Для сравнения год назад ВНО по физике на русском языке захотели сдавать 11% абитуриентов.

Об этом сообщает Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

По данным УЦОКО, Центр может предоставлять экзаменационные задания на украинском, русском, венгерском, румынском, молдавском, польском и крымскотатарском языках. Так, задания на русском языке по математике получили 6,7% абитуриентов, по химии – 6,2%, по биологии – 4,1%, по географии – 4% и по истории Украины – 2,6% абитуриентов.

На других языках задания запрашивало не более 0,3% абитуриентов, в частности на венгерском – не более 0,3%, на румынском, молдавском, польском – не более 0,08%, а экзаменационные тесты на крымскотатарском языке вообще никто не заказывал.

Остальные участники ВНО проходили тестирование на украинском языке.

Как сообщала "Страна", с начала вступительной кампании в Украине абитуриенты создали более 40 тысяч электронных кабинетов.

Напомним, ВНО по украинскому языку и литературе не сдали 8,3% абитуриентов.