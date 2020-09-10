Александр Лукашенко не собирается сдавать власть и не допустит ситуации, подобной развитию событий в Украине. Об этом глава Беларуси заявил во время представления нового генпрокурора Андрея Шведа сотрудникам ведомства. Президент упрекнул работников генпрокуратуры в слабой позиции, которая не соответствует нынешнему периоду в стране и призвал их к большей активности. Об этом сообщается на сайте главы Беларуси.

"Активность должна быть направлена, я это всегда требовал и буду требовать, на сохранение страны, независимости и ее безопасности. Страна должна вернуться уже в этом году к тому безопасному периоду, который был совсем недавно и который характерен для нашей страны. Это просто имидж Беларуси", - заявил Лукашенко.

Также он Лукашенко прямо заявил, что с оппозиционными силами церемониться не стоит.

"И всякие там координационные советы, другие организации…. И Конституционный суд, и генеральный прокурор в свое время (думаю, и ваша точка зрения такова) дали оценку этим координационным советам. Вы должны давать не только правовую оценку действиям организаторов и агитаторов, но и предпринимать более мощные, острые меры прокурорского реагирования на подобные действия", – сказал Лукашенко.

По словам главы Беларуси, те кто говорит, что он не отдаст власть - абсолютно правы.

"Власть не для того дается, чтобы ее взял, бросил и отдал. В середине 90-х она валялась в грязи, о нее вытирали ноги. Равно как и о вас - тех, кто носил погоны. Многие из вас этот период помнят. И я не хочу, чтобы Беларусь вернулась к тому времени. Поэтому никто кинуть в грязь власть, как они требуют, не посмеет", - подчеркнул Лукашенко и добавил, что у него достаточно законов для того, чтобы спасти страну, чтобы она не повторила варианты Украины, Ливии и Сирии.

Ранее "Страна" писала о том, что Лукашенко отправит "60 тысяч штыков" воевать за Россию, если на нее нападет Запад.

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