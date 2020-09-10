В Офисе президента заявили, что отмена сегодняшней инспекции позиций ВСУ под Горловкой, о которой 9 сентября договорились члены ТКГ, связана с желанием представителей ОРДЛО проводить ее не в Шумах, а других населенных пунктах. Также у них появились и другие требования, о которых ранее речь не шла.

Об этом свидетельствует сообщение, обнародованное на сайте Офиса президента.

Так, в ОП заявили, что по состоянию на утро сегодняшнего дня от представителей "ДНР" поступил ряд требований, противоречащих друг другу и искажающих характер договоренностей о режиме прекращения огня. В Офисе президента заявляют, что они "еще больше унижают ОБСЕ как авторитетного и объективного посредника".

"Именно поэтому согласованного в рамках подгруппы ТКГ по безопасности исключительно "единоразового инспектирования" исключительно одной точки не произойдет. В связи с постоянным изменением запросов российской стороны", - сообщили у Зеленского.

В Офисе президента заявили, что ОБСЕ неоднократно подтверждала, что украинская сторона никоим образом не нарушала условий режима прекращения огня на Донбассе.

"Констатируем, что представители незаконных вооруженных формирований демонстрируют наличие у них совсем другой цели, а именно - пиара вместо мира. Если в Донецке не способны найти на карте Европы населенный пункт Шумы Донецкой области, претензии по которому мы слышали неоднократно, и теперь в случайном порядке выбирают новые населенные пункты для инспектирования, то можем разве что посочувствовать", - сказано в заявлении.

В Офисе президента добавили, что украинская сторона также обращалась с предложением зеркально посмотреть и на районы расположения позиций противника, однако адекватного ответа не получила.

"Предложенный формат предусматривал технический характер таких действий, а именно: в гражданской одежде, без одиозных представителей. Чисто техническая процедура. Однако сегодня это невозможно по объективным причинам. Ключевая из которых - отсутствие нарушений с нашей стороны", - заявили в Офисе президента.

Напомним, 9 сентября на экстренном заседании ТКГ по Донбассу стороны договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций - после обвинений "ДНР" в том, что ВСУ якобы нарушают условия перемирия.

Также мы писали, что ранее глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук заявил, что представители "ДНР" хотели сделать из инспекции "какое-то шоу", поэтому ее отменили.