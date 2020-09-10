Бывший заключенный в России Владимир Балух, который был избит в киевском Гидропарке 8 сентября, пребывает с тяжелом состоянии.

Об этом в четверг, 10 сентября, сообщила народный депутат от "Европейской солидарности" Ирина Геращенко в своем Facebook.

"От лечащих врачей В. Балуха, которые с нами на постоянном контакте: "Состояние стабильно тяжелое", но без ухудшений. Прогнозов никто никаких пока не дает", - написала Геращенко.

Стоит отметить, что сегодня уже третий день, как Балух находится в больнице без сознания.

Напомним, во вторник, 8 сентября, крымского активиста избили в Гидропарке, похитили телефон и банковскую карту, у мужчины тяжелая черепно-мозговая травма, его прооперировали.

По данным Нацполиции, Балух накануне в компании 10-15 человек отдыхал в заведении на территории "Гидропарка". Последний раз его видели около полуночи.

Владимир Балух вернулся на родину год назад, 7 сентября 2019 года, в рамках обмена пленными вместе с еще 35 людьми. После этого Балух работал в офисе украинского омбудсмена в Киеве, а на местных выборах-2020 присоединился к команде Порошенко.

Ранее "Страна" подробно разбиралась в истории с избиением Балуха в киевском Гидропарке.