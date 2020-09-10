Запланированная на сегодня, но отмененная совместная с "ДНР" инспекция позиций ВСУ под Горловкой перенесена из-за позиции представителей самопровозглашенной "ДНР". Об этом заявил глава украинской делегации в ТКГ экс-президент Леонид Кравчук.

По его словам, у представителей "ДНР" появились дополнительные требования в проведении совместной инспекции. Вчера была договоренность провести инспекцию в Шумах, а сегодня в число населенных пунктов добавились еще несколько, сообщает PavlovskyNews.

Кравчук также заявил, что противник хочет сделать из этого какое-то "шоу". И добавил, что украинская сторона уже направила письмо спецпредставителю ОБСЕ в ТКГ Хайди Грау с просьбой провести дополнительные консультации.

Отметим, что по альтернативной версии, которая бытует в политических кругах, инспекцию отменили из-за угроз "партии войны", которая уже заявила сегодня о предательстве Зеленского.

Напомним, на прошлое неделе глава "ДНР" Денис Пушилин приказал обстрелять позиции ВСУ около населенного пункта Шумы (под Горловкой). По его мнению, украинские подразделения, вопреки условиям перемирия, роют там траншеи и укрепляются.

А 9 сентября на экстренном заседании ТКГ по Донбассу стороны договорились о проведении совместной инспекции украинских позиций.

В четверг стало известно, что инспекция не состоится.